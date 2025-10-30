Новини
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима! 
Автор: Марияна Стойчева 13:47Коментари (0)104
© Фокус
Първо трябваше веднага да се започне разговор с американската администрация, както направиха германците с "Роснефт". Това не се случи. Паралелно с това трябваше да започнат и разговори с "Лукойл" за обратно изкупуване на Нефтохима- все пак той беше българска държавна собственост до преди 26 години. Това заяви председателят на "Възраждане'' Костадин Костадинов по темата за "Лукойл" и посочи, че според него това са мерките, които е трябвало да предприеме българското правителство за да избегне евентуална криза с горивата през ноември месец, предаде репортер на "Фокус". 

"Ние пак седим в позицията на странични наблюдатели. Нашата държава няма косвено участие, което е много безотговорно. Държим се като територия, не като държава", посочи Костадинов и допълни: 

"Ако ноември месец останем без горива, то ще е в резултат на безхаберието на управляващите".


