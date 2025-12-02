Сподели close
Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това заяви в позиция в социалните мрежи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

"Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти. Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години", написа още той. 

Костадинов заяви, че е важно да не се допуска хората по площадите да бъдат измамени, използвани и изхабени от "политически измекяри и сводници". 

"Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот", се казва още в позицията му. 

"Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!"