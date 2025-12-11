Костадин Костадинов минути след новината, че кабинетът "Желязков" подава оставка, предаде репортер на "Фокус".
"На предсрочните избори основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват, независимо дали е за нас. Ако нямаме висока избирателна активност на следващите избори, мутрите отново ще си купят гласовете и ще получим това, заради което протестираме.
"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това ще кажат гражданите. Нашата цел е "Възраждане" да участва", добави той.
aahasfer
преди 20 мин.
Този съвсем е изперкал!Като неговите *испирътили*!
