|Костадин Костадинов: Когато имаш такива безличности начело на държавата, такова ще е и състоянието й
Според него всичко идва от липсата на силни фигури в българската политика, а начело на държавата, по думите му, стои "изпълняващ длъжността“ министър-предстедател, като зад него стоят определени фигури, които го командват. "Някои от тях виждаме по телевизията, като Борисов и Пеевски, от друга страна се говори за други престъпни фигури. Така че, когато имаш такива личности или безличности начело на държавата, не можем да се учудваме от състоянието на всичко в нашата страна“, каза той, а посочването на грешките на управляващите той мотивира не с очаквания за промяна, а за да могат избирателите да осъзнаят какво се случва и да променят своите нагласи.
Костадинов определи президента Радев като най-политическата фигура в България, тъй като държавният глава се избира пряко от народа и е и логично "и даже е задължително той да прави политически изказвания, които не е задължително да бъдат винаги ласкателни към управлението“. Според него не е толкова важно, дали след изтичане на мандата му президентът ще участва в даден политически проект. По-важно, според лидера на "Възраждане“ е "дали ще преодолеем ние като народ безвремието, в което сме потънали и дали ще съумеем да повярваме в това, че все пак нашата страна има бъдеще. Трябва да разберем всички ние, че ако няма висока избирателна активност, ако не мотивираме нашите сънародници, показвайки им, разбира се, някакъв план за действие, просто не можем да се учудваме на това, че България ще продължи да умира“.
В момента България се превърна в една безправна колониална територия, управлявана отвън. Затова според Костадинов е необходимо да се покаже на хората нова основа за съществуването на нашата страна. "След приемането на еврото на практика ние няма да взимаме решения дори за харченето на собствените ни пари, защото след 1 януари Българският държавен бюджет ще бъде одобряван от Европейска централна банка. Ние можем само единствено да го гласуваме – ще гласуваме това, което ще ни кажат отвън. Ето защо България има нужда от нова Конституция, България има нужда от преосноваване, България има нужда от нов обществен договор, България има нужда от възстановяването на връзката между властта и народа, защото в момента масово българският народ е убеден, че тази власт е чужда, не е негова и не е българска“.
Костадинов е категоричен, че правителството ще падне, заради напрежението, което е видимо в управлението. "Председателят на партията мандатоносител редовно критикува уж своя министър-председател. Неговият пък уж министър-председател редовно получава похвали пък от партията, която уж не участва в управлението – ДПС. Това е показателно за политическата шизофрения, в която живее нашият политически елит: партия, която уж не участва в управлението, като ДПС, всъщност на практика управлява. Партията, която пък е мандатоносител, се оплаква от собствения си министър-председател. Другите две партии, които уж пък управляват, правят това, което им каже тази, която пък не управлява уж, т.е. ДПС. Въобще, на фона на това нещо, кажете ми, какво бъдеще да очакваме за нашата страна и как да очакваме от нашите сънародници да имат доверие в политическата система или още по-вече в политиците? И тук вече е нашето голямо предизвикателство за нас от "Възраждане“ – да успеем да убедим нашите сънародници, че все пък има алтернатива и че не всички са еднакви в българския политически живот“.
