Костадин Костадинов: Ако управляваме, сваляме санкциите срещу Русия и горивата поевтиняват с 40%
Това каза пред bTV лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов.
"Има един много лесен и бърз начин за понижаване на цената на горивата и това е отмяната на санкциите срещу Русия. В момента, в който това стане, цените на горивата ще паднат“, каза Костадинов.
"Ако ние управляваме държавата, сваляме санкциите, цената на горивата падат с между 30% и 40%“, заяви той.
"Ако управляваме, ще върнем и българския лев и то много лесно, защото влязохме в еврозоната с фалшифицирани данни“, допълни Костадинов.
"Влизането на България в еврозоната доведе до ръст на инфлацията и ръст на цените на абсолютно всичко", каза още той.
Относно АЕЦ "Козлодуй“ Костадинов заяви, че всички загуби са заради това, че България спазва санкции, които са в ущърб на нашия национален интерес.
Той каза още, че програмата на "Прогресивна България“ е клонинг на тази на ПП-ДБ.
"Неслучайно абревиатурите им са почти препокриващи се. Един футболен класик би казал, че ПБ е същото като ПП-ДБ, само че е ПБ, защото искат едно и също нещо – по-голяма интеграция в еврозоната и ЕС, да продължават санкциите срещу Русия и т.н.“, посочи Костадин Костадинов.
Той бе категоричен, че "Възраждане“ няма никакви пресечни точки с "Прогресивна България“.
Костадин Костадинов заяви още, че ВСС трябва да бъде изцяло сменен.
"В него в момента доминират представители на ГЕРБ и ДПС. Не би трябвало там да има политически квоти, но всички знаем, че е така. Нашето условие е ясно – трябва да сме сигурни, че там няма да има политически квоти“, обясни Костадинов.
Лидерът на "Възраждане" прогнозира ръст на лихвите по кредитите и тези по ипотечните от 3,5% ще станат около 6,5%.
Костадин Костадинов очаква свободни, но не и честни избори.
Още по темата
Още от категорията
Йордан Вълчев: Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон
09:01
Проф. Богомил Манов: България трябва внимателно да реши за кешовия лимит, дългосрочно минусите в сивата икономика ще доминират
09:00
Гюров: Досега се прилагаха широки мерки с хеликоптерни пари, сега отделяме време за таргетиран подход
25.03
След разговор на Гюров и Трайков с Българската петролна и газова асоциация: Към момента няма опасност от недостиг на горива
25.03
ГИТ: Акцент при всяка една проверка е да се установи дали чуждите работници полагат труд при същите условия, които се предоставят за българските
25.03
