Костадин Ангелов след заседанието на Бюджетната комисия, предаде "Фокус".
И допълни: "В момента по регистъра на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи работят близо 30 хил. медицински сестри. Българските специализанти са около 6000 хил. души. Общо средствата, които ще бъдат осигурени за трудовите възнаграждения на работещите в сектор "Здравеопазване" се формират по няколко различни механизма".
Ангелов уточни, че 100 млн. евро са осигурени през оперативни програми, 60 млн. са в МЗ, разпределени в две посоки. Първо за второстепенните разпоредители - бърза помощ, работещите в психиатрични клиники, държавни психиатрични болници и белодробните болници. Останалите 30 млн. евро са за млади лекари, работещи в болничната медицинска помощ.
"Отделно за младите лекари има още 30 млн. лева от тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за възнаграждения на работещите в сферата на здравеопазването. Няма място за тревога и притеснение, средствата са подредени по по-различен и бюджетен начин. Мисля, че българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни", коментира още той.
