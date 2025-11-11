Сподели close
Ситуацията около казуса с "Лукойл" коментира проф. Костадин Ангелов, след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, предаде репортер на "Фокус".

"В тази ситуация топката е в полето на президента. Той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ. Ако реши да налага вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани, а на някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни. Има ли, наложено вето, то ще бъде преодоляно в рамките на часове", каза Ангелов.

По следващата важна тема – ПВУ

Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме, допълни Ангелов и изтъкна важната роля на вицепремиера Дончев.

"Имаме амбицията до крайния срок по плана да получим всички средства, определени за България", допълни Ангелов.