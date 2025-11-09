ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките
"Няма нищо бързо. Държавата в тази ситуация показа гръбнак. Това решение беше взето, за да защити националния интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, заяви Костадин Ангелов.
Според него основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките:
"Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел.“
Той коментира, че не е изненадан от атака на опозицията по темата и ги определи като "по-скоро прокремълски, отколкото пробългарски".
Той изтъкна, че в комисията в парламента е било казано, че Асен Василев се е возил на задната седалка със собственици на "Лукойл“.
"Той тогава много защитаваше интересите на Литаско, да взимаме газ през доставчици, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведените на тях е лицемерно. Тогава, когато управляват правят нещо съвсем различно - товарят българите с цени“, обясни Костадин Ангелов в ефира на БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 110
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: