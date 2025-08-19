Новини
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
Автор: Самуил Иванов 11:33Коментари (0)52
© Булфото
Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова коментира ситуацията с водната криза в страната. Тя направи това с публикация в своя Фейсбук профил. 

Бившата соцлидерка разкритикува и обявеното от Пеевски днес предложение да бъде създаден Национален борд за водите. В съобщение, разпространено от пресцентъра на "ДПС-Ново начало" по-рано днес, Пеевски заяви, че трябва да бъдат предприети "спешни и решителни действия" за разрешаването на кризата с водата у нас. 

Ето какво още написа Нинова: 

Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души. Застрашава селското стопанство и индустрията. Нейното решаване трябва да започне със спиране на кражбите, възмездие и справедливост в 4 деиствия:

Намиране на виновниците за нарязването на тръбите на Напоителни системи и предаването им за скрап. Тези хора да бъдат изправени пред съд и да възстановят щетите от джоба си. (още през 2017г. подадох редица сигнали за това. Досега нищо.)

Откриване на фирмите и хората, присвоили 500 млн. лв., дадени за ремонт на язовири. Ремонтиран е 1 от 500. През 2022 г. като министър, на базата на проверка на Сметната палата, изготвих доклад до НС за тази колосална далавера. Докато стигнах до парламента го засекретиха и не можах да го представя в зала. Да се извади доклада! Виновните да бъдат съдени и да връщат парите.

Да се осветлят собствениците на над 200 частни ВЕЦ, които и в момента източват водите и печелят милиони, докато хората се мият и перат с канчета. Мнозина от собствениците са политици, депутати или свързани с тях лица. Да се направи пълна ревизия дали надвишават разрешения им лимит в схеми с ВиК и МОСВ и да им се изземат спечелените от това пари. Да се спрат всички частни ВЕЦ-ове до разрешаване на кризата.

Министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие да си заминават незабавно, защото са неадекватни и некадърни.

Отговорността за водите е разхвърляна на толкова много институции, че де факто никой не носи отговорност за тях. Предложения от ДПС Ново начало Национален борд по водите е нещо като нищо. Поредната глупост, прах в очите. Още един ненужен орган, където всички министерства, областни управители, кметове, ВиК холдинг ще се събират, за да си чешат езиците и да си прехвърлят отговорността.



Работещото решение е - един единствен орган да бъде оправомощен да управлява и стопанисва водните ресурси на България.

