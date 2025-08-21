Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
Автор: Петър Дучев 16:25Коментари (0)70
© Булфото
виж галерията
Има нещо гнило около смъртта на детенцето, паднало от парашут край Несебър. Управляващите прикриват някого. Така започва публикацията си във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова относно трагичния инцидент.

Ето какво казва тя и как опровергава властта:

Министрите Караджов и Боршош, депутатът Кирил Добрев - председател на транспортната комисия, се хвърлиха вкупом да ни обясняват, че този вид развлекателна дейност няма нормативна регламентация и тепърва трябва да се пишат правила за нея. И всички се вързаха на тази лъжа.

Аз съм юрист с практика в следствието, съда, общинска администрация и НС. Пред очите и през ума ми са минали много закони и подзаконови нормативни актове.

Никога, ама никога не съм срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги. Тя е уредена в една наредба с дългото име:

“НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ,ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ"

Тази наредба е приета през 2009г. и допълвана през 2012. Обнародвана е в Държавен вестник бр.99/2009 и бр.33/2012. В нея има всичко: за какво отговаря концесионера и за какво фирмата, предоставяща услугата.

Контролът е задължение на ИА" Морска администрация". Глобите за нарушения са от 10 000 до 50 000 лв. Подробно е разписано каква мощност трябва да е лодката, с каква скорост да се движи, колко дълго и с каква здравина въжето, на какво отстояние от брега да се движи, как да се обезопасяват пътниците, как се процедира при лица до 18г. Трябва да има управител на водния атракцион и да води подробен дневник и т. н. и т.н. Всичко е разписано. Само да се приложи.

И си задавам въпроса защо министри и 240 депутати хабер си нямат от това? Неграмотни ли сте или криете нещо?

Мисля, че ни хвърлят прах в очите. Искат да мине време в комисии, дебати, да си прехвърлят отговорност, да се замете случая и да се забрави. До следващия път.

Съболезнования на семейството. Беше загубен невинен детски живот от чиновническо безхаберие и мирис на корупция.

Така ще бъде, докато не се събудим като общество и не кажем, че така повече не може. Не могат да правят един цял народ на малоумен. За тези оядени, безскрупулни и самозабравили се властници трябва да има възмездие, а за хората справедливост.

Още по темата: общо новини по темата: 20
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:12 / 19.08.2025
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
14:28 / 19.08.2025
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
07:03 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Бойни спортове
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Световна черна хроника
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: