|Корнелия Нинова: В Бюджет 2026 неравенствата ще растат
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
1. Левите би трябвало да защитават работещите хора – наети или самоосигуряващи се. Бюджет 2026 г. ги ощетява, защото те ще внасят по-високи осигуровки. Така сумата, която им остава от заплатата, намалява. Ваучерите им за храна са замразени. Всички цени и сметките им са увеличени. Само храната е с 20% нагоре. Обещаните магазини за хората ги няма. Обедняването е гарантирано.
2. Левите би трябвало да се борят с неравенствата. Да, ама не. В Бюджет 2026 неравенствата ще растат. Пенсиите се увеличават веднъж годишно с 8% и стигат средна пенсия от 1015 лв. Заплатите на депутатите и още около 400 души от политическия елит се увеличават на всеки три месеца автоматично с ръста на средната заплата и стигат до 15 000 лв. В бюджета на НС е заделен резерв, който да гарантира, че каквото и да стане, заплатите на депутатите ще се увеличават. Директори в държавни дружества получават по 22 000 лв. месечно. Е, това е всичко друго, но не и борба с неравенствата.
3. Левите би трябвало да защитават малките и семейните фирми и да се борят с монополите и корпорациите. Нашите – точно обратното: малките ще внасят също по-високи осигуровки като работодатели и ще плащат за нов софтуер, а банките си трупат близо 3 млрд. свръхпечалби и никой не ги закача. Финансовите транзакции на големите акули също остават необложени. Концесионерите продължават да плащат ниски концесионни такси. Един депутат се изхвърли, че едрият капитал ще плаща. Смешни сте. Едрият капитал нищо няма да плаща, но малкият и средният бизнес, средната класа ще пострада.
4. Левите обикновено се грижат за младите хора и децата. Нашите "леви“ – не. Данъчните облекчения за работещи родители с деца не мърдат. Помощите за ученици също. Безплатните лекарства за деца останаха една илюзия. Стимули за стартиращи бизнеси на млади хора няма никакви.
5. И сега – голямата "левичарска“ бомба: капиталистите щели да плащат по-голям данък върху дивидента. Така щяла да се изсветли икономиката и да се напълни бюджетът. И – о, изненада! – с 10% данък дивидент приходите в Бюджет 2026 г. са по-малко от тези с 5% данък дивидент от 2025 г. Те падат от 88 млн. евро на 86 млн. Е, сега някой да ми обясни как става това? Вдигаш данъка със 100%, а ти намаляват приходите от него. И отгоре на това се хвалиш колко си ляв и как наказваш богаташите. Абе, вие нормални ли сте? Ясно се вижда, че между това, което говорите, и това, което правите, няма никаква връзка с главния мозък. Всички вкупом си ходете и освободете държавата от тази стряскаща неграмотност и манипулация.
