Корнелия Нинова в социалните мрежи.
"Нали уж управлението беше събрало милиарди приходи повече през 2025 година? Нали взеха нови 18 млрд. лв. дълг през 2025 година? Къде потънаха всички тези пари? И как ще ги връщат 3 поколения деца и внуци?", попита Нинова.
Бившият депутат заяви, че до последния ден представителите от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН ще ни вкарват в дългова спирала.
"Този фалшив, крадлив и вреден модел на управление трябва да бъде премахнат. Още на следващите избори!", заключи тя.
