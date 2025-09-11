ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корнелия Нинова: Ние не сме менте народ, време е да го покажем. Цялата тази шайка престъпници трябва да се измете
"Фокус" публикува цялата позиция без редакторска намеса:
Още през юли, когато НСИ извади данни за инфлация над 3% на годишна база, казах на приятели: ще сменят шефа на статистиката.
Е, сменят го. По средата на мандата. И то по най-гнусно перфидния начин - чрез промяна в закона, за да не ги съди.
Не познавам човека, но познавам начина, по който работи задкулисието. Този случай е ярък пример за модела Борисов-Ново начало. (БСП и ИТН не ги коментирам. Те са слуги.) Този модел се базира на лъжа, манипулация, фалшификации и кражби. Моделът Борисов-Ново Начало е враг на истината и справедливостта.
За да съществува той, му трябват калинки, които слушат и изпълняват. И ще видите какво ще последва.
Така както фалшифицираха изборите, така ще фалшифицират данните за цени, инфлация, безработица, доходи и бедност. На база на тези данни ще взимат заеми за девет поколения напред. Те ще си трупат милиони, а и правнуците ни ще плащат. Менте мнозинство направи менте правителство, което всеки ден издевателства над хората.
Само, че ние не сме менте народ. И е време да го покажем. Цялата тази шайка престъпници трябва да се измете, да сложим ред и правила и да живеем спокойно и сигурно."
