Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
"Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници", пише още Нинова.
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
