Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
Автор: Вилислава Ветренска 14:49Коментари (1)65
© Фейсбук
Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни. Това написа Корнелия Нинова във Фейсбук по повод наводненията по Южното ни Черноморие. 

"Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници", пише още Нинова.


Ако беше във властта, друга песен щеше да пееш, како Кури.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
