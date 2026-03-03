Сподели close
Честит национален празник, България. Поклон пред хилядите герои на Руско - турската Освободителна война. Ние сме народ с достойнство. Нека пазим паметта си жива.

Това написа във Facebook лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Да не позволяваме да се изопачава историята ни. Да бъдем непокорни, свободни и горди българи", пише още тя.