|Корнелия Нинова: Борисов хленчи срещу собствения си модел
"Той превърна държавното управление във Франкенщайн: чудовищна смесица от безпринципност, превзети институции, мафиотизация, корупция, опростачване, келепир, превиване на гръб пред чужденците и мачкане на своите. Той сега ли разбра за пръв път какво се случва в ромските махали на избори? Кой използваше държавната и общинска администрация да гласува под строй за ГЕРБ? Кой купуваше цели комисии, за да се подправят протоколи? Кой фалшифицира последните избори - да си прочете решението на Конституционния съд!
Днес, собственото му творение излезе от неговия контрол. Преподчини се на друг и затова го боли. Да не мислите, че го е грижа за народ и държава? Нищо подобно. Интересува го само личното му оцеляване. И както винаги жертва всички и всичко заради него. Колко пъти казвах, че който се е прегърнал с Борисов е мъртъв.
Много партии минаха през тази прегръдка и се задушиха там. Ред е на поредните алчни за пари, безпринципни, аморални и продажни - в случая БСП и ИТН. Купи ги, употреби ги и сега ще ги изхвърли като употребена салфетка. Като непотребен слугинаж. Гледам ги как лазят и се молят. И ме е гнус. Как пък не се намери там някой с достойнство, с характер, да се опълчи, да надигне глава. Може ли първият човек в държавата - Председател на Парламента да е такава жалка картинка? Никакво достойнство. Може ли Премиер на България да седи, да мига и подсмърча, докато му набиват канчето публично? Никакво достойнство.
Ето това е резултатът от модела Борисов, налаган повече от 20 години. И спасението ни е в категоричното му и безвъзвратно разграждане. В подреждане на държавата по нов ред и правила от смели и умни хора, неподвластни на задкулисието и превзетата държава", пише още Нинова.
