Корнелия Нинова по отношение на план-сметката на страната за 2026 година като представи данни какви пари са отделени за пътната инфраструктура:
"8 км. от околовръстния път на София ще ни струват невероятните 2 млрд. лв. Така пише в бюджета за 2026 г. и тригодишната прогнозна рамка към него. През 2024 г. същият проект струваше 550 млн. лв.", написа тя.
"Изводите оставям на вас", подчерта тя и посочи, че сумите на снимката са в евро.
