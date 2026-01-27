Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг от 11 часа в сградата на Министерския съвет.След 31 януари ще плащаме навсякъде само с евро, но цените трябва да бъдат изписвани в левове и евро до 30 юни. Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 г., а в БНБ процедурата е безсрочна.На последния брифинг на 20 януари, от Координационния център за еврото съобщиха, че преминаването в новата валута върви синхронизирано и в добър порядък. Към 23 януари са изтеглени 67% от левовете в обращение. Продължават да текат проверки от страна на отговорните институции.