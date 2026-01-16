ЗАРЕЖДАНЕ...
Контролът за отпускането на пенсии и обезщетения се затяга – влиза със задна дата
Предвидено е наредбата да влезе в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г.
Промени в реда и начина за подаване на данни в Националната агенция за приходите за осигурените лица, предвижда Наредбата за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се.
Те предвиждат да се подава в НАП декларация образец № 1 с данни за социално осигуряване за месец януари на съпрузите/съпругите на командировани служители по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и възможност за подаване на данни с декларация обр. № 3 за здравно осигуряване на курсантите и колежаните, пише pariteni.bg.
