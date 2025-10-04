ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Контрера за трагедията по Черноморието: Ние като общество сме жертва на собствения си непукизъм. Затова се стига до тези бедствия
Той нарече статистиката "плашеща" и даде за пример наводнението в с. Бисер, наводнението в Аспарухово, наводнението в селата Слатина, Богдан и Каравелово и т.н.
"В последния случай с Царево количествата паднали валежи са огромни, но отново за пореден път проблемът идва от това, че водата няма накъде да иде, защото урбанизацията не е помислила, че веднъж на няколко години има пик и се събират огромни количества повърхностни води... Каква изненада, нали?", обясни Контрера, подчертавайки, че превантивни мерки няма.
"За сметка на това безогледните сечи на гори, пълзящата урбанизация, т.е. застрояване на дерета, корекции на реки и дерета, създават абсолютни предпоставки за наводнения. Сега се започва едно говорене кой бил виновен. Отговорът е очевиден и е пред очите ни. Кой приема устройствените планове и кой издава разрешенията за строеж? Всичко това е в общините, не другаде. Когато се правят подробните устройствени планове масово се работи на парче, урегулират се поземлени имоти един през друг, липсва каквато и да е логика и връзка между регулационните решения. В единични случаи за цяла една територия се процедират подробни устройствени планове в цялост - по чл. 16 от ЗУТ, в т.ч. мрежите на инженерната инфраструктура и трасетата на дерета, реки. Така се стига от там парче, оттук парче и накрая дерето го няма. После идва водата и стигаме до тук...", обясни Контрера.
Той каза още, че в по-голямата част от случаите разрешителният строеж се издава от архитектите на общините, които в същото време контролират и строителството по издадените разрешения.
"Проверява сам себе си обикновено... Пропуск, недомислица в Закона за устройство на територията, която води до масови, да ги наречем, компромиси със спазването на строителните норми. Ние като общество сме жертва на собственото си безхаберие и непукизъм. Затова се стига до тези бедствия в тези размери", обясни той.
"В държавата сигурно има хиляди службаши, които би трябвало да следят точно това да не се случва, ама то се случва. И ще продължава да се случва, докато се примиряваме, че тука е така...", каза Контрера.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 22
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: