Илияна Йотова продължава срещите си и днес за назначаване на служебен кабинет.
Йотова ще приема в 13.00 омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
В петък държавният глава ще приеме председателя и заместник-председателите на Сметната палата.
ФОКУС припомня, че до към този момент единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров е обявил готовността си да стане служебен премиер, но при определени условия.
