Президентът Илияна Йотова продължава срещите си и днес за назначаване на служебен кабинет.

Йотова ще приема в 13.00 омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

В петък държавният глава ще приеме председателя и заместник-председателите на Сметната палата. 

ФОКУС припомня, че до към този момент единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров е обявил готовността си да стане служебен премиер, но при определени условия. 