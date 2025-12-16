Румен Радев продължава и днес консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
В 10.00 часа първи влизат представители на парламентарната група на "Възраждане“, а след тях в 11.30 часа представители на парламентарната група на "ДПС – Ново начало“.
ФОКУС припомня, че първите две парламентарни групи, с които разговаря вчера президентът бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.
"Министерски съвет ще приеме удължителен бюджет, а ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-во Народно събрание - призоваваме ви да насрочите дата за следващите избори и вие също да участвате в тях", се обърна вчера Деница Сачева, която бе единственият представител на ПГ на ГЕРБ-СДС, към президента.
Относно политическия си проект президентът Радев заяви, че този въпрос се коментира извън рамките на тази институция.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.