ЗАРЕЖДАНЕ...
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
©
"Тази година еврото като че ли помогна да има и по-дълга ваканция, всички българи да се радват и да си заредят батериите покрай Коледа и Нова година. За съжаление имаше много сняг, което беше малко предизвикателство за зимните курорти, но като цяло имаше много пътувания в периода Коледа–Нова година, както в България, така и в чужбина, както и чужденци към България, така че може да кажем, че започваме една добра 2026 година", каза главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков.
Януари – по-слаб месец за изходящия туризъм
След празниците януари традиционно е по-слаб месец за изходящия туризъм, тъй като много хора са по-предпазливи с отпуските и разходите си.
Въпреки това туристическият поток към България се запазва, особено от западноевропейските пазари.
"Като цяло, говорейки си за зимен туризъм, ние говорим за многоформен туризъм, не само за ски и сноуборд. Това е много важно да се каже, че очакваме малко над 3 милиона посетители да бъдат в България от началото на декември до към края на март - началото на април, което е лек ръст спрямо миналата година", отбеляза Занков пред Bulgaria ON AIR.
Цени и влияние на еврото
По отношение на цените, зимната ваканция в България не е поскъпнала рязко. Разликите зависят от конкретния курорт, хотел и период.
"Туристическият продукт е хибрид от много услуги и, за съжаление, ние сме много чувствителни към различни фактори - ако се дигнат горивата, това се отразява на туризма, ако се дигне токът, отразява се на туризма, ако се дигнат хранителните стоки - също", коментира Занков.
Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар.
За чужденците страната вече е напълно съпоставима с останалите европейски дестинации.
Същевременно еврото улеснява и българите, които пътуват в Европа, като им позволява по-лесно планиране на разходите.
Все пак се отчита и риск - ако се допусне изкуствено закръгляне на цените нагоре и се засили инфлационният натиск, пътуванията и развлеченията може да бъдат сред първите разходи, от които домакинствата ще се откажат.
Още по темата
/
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
11:19
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:38
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
10:08
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01
Още от категорията
/
Резиденцията на Тодор Живков в Нареченски бани днес е луксозен хотел, с цена за двойна стая от 266 евро
07.01
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
02.01
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
02.01
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
30.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.