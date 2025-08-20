Новини
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:08
© bTV
Министерството на здравеопазването разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас, след като 8-годишно дете загина след падане с парашут.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

8-годишното дете най-вероятно е загинало заради скъсването на предпазния колан на парашута.

По думите на майката на момченцето е липсвал инструктаж, преди да се качат.

"Нашата дейност се контролира от "Морска администрация“ на първо място. Контролът е висок и проверките са често. Контрол се упражнява и от Министерството на туризма не само по документи, а за и надлежност и изправност на атрибутите и машините, които ползваме, в коридорите“, обясни пред bTV Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.

"Нивото на безопасност в тези коридори и на предлаганите атракции е много високо. Всички въжета и колани, които се използват, са от най-модерна и високотехнологична изработка. Тествани са на изключително големи натоварвания“, каза Димитров.

Той показа едно такова въже, както и колани и обясни защитите, които имат.

"Материята, от която се изработват тези колани, се ползва при изработването на бронежилетка“, поясни още концесионерът.

Той заяви, че е убеден, че е извършен инструктаж при въпросния полет с парашут, защото никой не подминава това с лека ръка.

"Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка, без да инструктира човек“, каза още концесионерът.

"Това са хора, които работим дълги години и имаме изключително голям опит по отношение на безопасността“, каза Николай Димитров.

По думите му, когато няма сигнал или инцидент, проверките на сигурността на атракционите са по няколко на сезон.

Концесионерът не може да дава никакви гаранции или референции за оператора! Ако коланът е бил износен и на границата на скъсването, никакъв инструктаж не би помогнал на клетия клиент, който е във въздуха в момента на скъсването. Цялата отговорност по поддръжка и експлоатацията на осигуровката носи ОПЕРАТОРА.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
След трагичния инцидент с 8-годишно дете! Кметът на Разлог изрази съболезнования и отмени прояви
