Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка

© bTV Министерството на здравеопазването разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас, след като 8-годишно дете загина след падане с парашут.



Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.



8-годишното дете най-вероятно е загинало заради скъсването на предпазния колан на парашута.



По думите на майката на момченцето е липсвал инструктаж, преди да се качат.



"Нашата дейност се контролира от "Морска администрация“ на първо място. Контролът е висок и проверките са често. Контрол се упражнява и от Министерството на туризма не само по документи, а за и надлежност и изправност на атрибутите и машините, които ползваме, в коридорите“, обясни пред bTV Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.



"Нивото на безопасност в тези коридори и на предлаганите атракции е много високо. Всички въжета и колани, които се използват, са от най-модерна и високотехнологична изработка. Тествани са на изключително големи натоварвания“, каза Димитров.



Той показа едно такова въже, както и колани и обясни защитите, които имат.



"Материята, от която се изработват тези колани, се ползва при изработването на бронежилетка“, поясни още концесионерът.



Той заяви, че е убеден, че е извършен инструктаж при въпросния полет с парашут, защото никой не подминава това с лека ръка.



"Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка, без да инструктира човек“, каза още концесионерът.



"Това са хора, които работим дълги години и имаме изключително голям опит по отношение на безопасността“, каза Николай Димитров.



По думите му, когато няма сигнал или инцидент, проверките на сигурността на атракционите са по няколко на сезон.