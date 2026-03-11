ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
©
Предложението беше подкрепено от 13 народни представители, двама гласуваха ''против'', а други двама се въздържаха.
С промените се дава възможност парламентът да разреши сключването на т.нар. заемно споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE, чрез което България може да получи над 3 млрд. евро за проекти за модернизация на отбраната.
По време на заседанието беше изслушан министърът на отбраната Атанас Запрянов, който обясни, че удължаването на бюджета е необходимо, за да може страната да започне процедурите по договаряне на заем от Европейския съюз в размер на 3,2617 млрд. евро по инструмента SAFE - европейска инициатива за укрепване на отбранителната индустрия и сигурността на Европа.
''Финансовата помощ ще бъде предоставена при изключително благоприятни условия – с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години. Средствата ще бъдат насочени към изпълнението на национален план за инвестиции в отбраната и модернизация на българската армия“, заяви той.
Според министъра влошената среда за сигурност, свързана с войната на Русия в Украйна и напрежението в Близкия изток, налага спешна необходимост от превъоръжаване на българските въоръжени сили.
Запрянов подчерта, че механизмът SAFE ще позволи по-бърза модернизация на армията и замяна на остарялото съветско въоръжение, както и постигане на оперативна съвместимост със съюзниците в НАТО и Европейския съюз.
Средствата ще бъдат използвани за девет приоритетни проекта, свързани с развитието на отбранителните способности на армията, като част от тях предвиждат съвместни придобивания с други държави от ЕС.
Още по темата
/
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
19:54
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
10.03
Костадинов за предложението на "ДПС - Ново начало" за великденските надбавки: Изглежда толкова грозно и пошло
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
09.03
Още от категорията
/
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
17:15
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
15:51
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
15:31
Мая Манолова: Хората нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи
14:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.