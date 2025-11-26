Сподели close
След два часа спорове между опозиция и управляващи Комисията по бюджет и финанси започна по същество, предаде репортер на "Фокус". 

Народните представители разглеждат бюджетите на НЗОК и общественото осигуряване на второ четене в комисия. До сега депутатите от "Продължаваме Промяната" блокираха започването на заседанието- Причината за скандала е това, че Комисията по бюджет и финанси бе предвидена за 14:15 часа днес, но бе изместена по-рано, а именно - в почивката на депутатите. Стигна се до задочни сблъсъци, остри реплики и дори до физическа саморазправа, която бе спряна от квесторите и наложи присъствие на НСО в залата. 

От ПП са насрочили протест за 14:00 часа пред сградата на Народното събрание.