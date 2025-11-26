ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисията по бюджет и финанси започна по същество
© Фокус
Народните представители разглеждат бюджетите на НЗОК и общественото осигуряване на второ четене в комисия. До сега депутатите от "Продължаваме Промяната" блокираха започването на заседанието- Причината за скандала е това, че Комисията по бюджет и финанси бе предвидена за 14:15 часа днес, но бе изместена по-рано, а именно - в почивката на депутатите. Стигна се до задочни сблъсъци, остри реплики и дори до физическа саморазправа, която бе спряна от квесторите и наложи присъствие на НСО в залата.
От ПП са насрочили протест за 14:00 часа пред сградата на Народното събрание.
Още по темата
/
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:28
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:26
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
14:25
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
08:59
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Още от категорията
/
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
14:23
Диян Стаматов за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
13:14
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
11:02
Съветът за икономически анализи: Опитът на други страни от Източна Европа, приели еврото показва, че на пазара на труда има увеличение на заетостта и заплащането
11:00
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"
10:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.