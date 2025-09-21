ЗАРЕЖДАНЕ...
|Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Той посочва, че от началото на юни 2025 г. на територията на страната са погасени 318 пожара в горски територии с приблизителна площ около 75 000 дка.
По данни на Европейската система за мониторинг и наблюдение Copernicus, приблизителната площ на пожарите, възникнали в природата от началото на 2025 г., е над 300 000 дка. Необходимо е да се отбележи, че площта на пожарите се определя след тяхно ликвидиране, добавя главен комисар Джартов.
Директорът на Пожарната отбелязва още, че няма компетентност да разследва причините за възникването на пожари. Пожари с предполагаема причина умисъл за периода от 1 юни 2025 г. до 16 септември 2025 г. са 176 броя. За същия период лъжливите повиквания са 953 броя.
Главен комисар Джартов отчита още, че за периода от 1 януари до 17 септември 2025 година от органите за ПБЗН са съставени 146 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН), свързани с нарушения на чл. 20, т. 6 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (изгаряне на амбалаж, опаковки, горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци).
Съставени са и 41 бр. АУАН за нарушения на чл. 12 от Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
В процес на изпълнение и поетапна доставка на специализирана техника и оборудване на Пожарната са:
– 67 броя мобилни системи за гасене на горски пожари;
– 37 броя пожарни автомобили тежък клас;
– 120 броя пикапи, оборудвани със специализирани системи за гасене на пожари.
Главен комисар Джартов обяснява още, че органите на ГДПБЗН осъществяват информационно-разяснителна дейност сред населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки.
Основни кампании и инициативи, провеждани от ГДПБЗН са:
– Седмица на пожарната безопасност, включваща дни на отворените врати; приемни за граждани; провеждане на кръгли маси, дискусионни и информационни срещи, беседи и форуми; демонстративно провеждане на обучения, занятия, тренировки, занимания с деца и др.;
– Ежегодна информационна кампания "Есенно-зимен сезон";
– Ежегодна информационна кампания "Пази горите от пожар";
– Ежегодна информационна кампания "Пази реколтата от пожар".
От писмения отговор на главен комисар Джартов става ясно още, че всяка година в ГДПБЗН се организират и провеждат конкурси за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, като последния проведен конкурс бе обявен през месец февруари 2025 г. за 271 вакантни длъжности за пожарникари, спасители и водачи на специални автомобили.
Конкурсната процедура обикновено се провежда за период не по-малък от 5 месеца, като за спечелилите конкурса кандидати, които нямат съответната подготовка, първоначалното професионално обучение е задължително и е за период около 5 месеца.
При обявяване на конкурси за назначаване на държавна служба в ГДПБЗН за вакантни младши изпълнителски длъжности има непрекъснат интерес от кандидати, с тенденция за увеличаване на броя им. За последния конкурс за 271 вакантни длъжности има 2907 кандидати или за 1 място средно 11 кандидата, пояснява директорът на Пожарната.
Главен комисар Джартов разясни и темата с доброволците в Пожарната. По-голямата част от доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), са към общините. Взаимодействието и координацията са на много добро ниво с тях, посочва той.
"В тясно сътрудничество работим и с Националната асоциация на доброволците в Република България, които подпомагат организацията, както на доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ, така и на т. нар. "спонтанни доброволци". Важно е да отбележим, че когато човек има желание да помогне, той трябва да е подходящо облечен и да изпълнява инструкциите на компетентните органи. От началото на пожароопасния сезон доброволци са взели участие в над 130 произшествия", посочва директорът на Пожарната.
В заключение главен комисар Джартов представи и равносметката си за работата на Пожарната през 2025 г.
"Равносметката за пожарите през 2025 г. показва, че предизвикателствата, пред които се изправихме, бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на положените усилия от служителите на ГДПБЗН и на оказаната помощ от Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция по горите, Националната асоциация на доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим редица инциденти с тежки последици за хората и имуществото им", посочва директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
