|Комисар Дончев: Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи
"Минаха дъждове през страната, продължава и днес да вали. Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи", заяви комисар Дончев. Той обясни, че по данни на програмата "Коперник" на ЕС, в България тази година са изгорели над 280 000 дка, пише NOVA.
Защо гори България?
"Причините са много – променящият се климат, увеличаващите се температури, силният вятър, ниската влажност на растителността и разбира се - нашето нехайство. Към момента вървят доста досъдебни производства и разследвания", обясни комисар Дончев.
Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците каза, че се водят обучения и семинари за пожарната безопасност.
"В момента е пожароопасен сезон, абсолютно забранено е паленето на огън в природата, особено в националните паркове. Нямам обяснение защо хората продължават да палят огън и да го оставят необезопасен след това", каза Грозданов.
За нуждата от доброволци при гасенето
"Доброволците са изключително важни. Няма държава, която да може да поддържа ресурс в пожарните служби, който да се справи с такива огромни бедствия", заяви комисар Дончев.
"Доброволци има на всеки по-голям пожар", допълни Тодор Грозданов. По думите му едните са към кметствата. Те са добре обучени и оборудвани. "Сред спонтанните доброволци също има добре подготвени, но има и такива, които идват по къси панталони и джапанки. Ние ги призоваваме да не се приближават до огъня, защото е опасно за тях", обясни комисар Дончев.
Тодор Грозданов обясни, че у нас регистрираните обучени доброволци са около 3500.
Реакция при пожари
Тодор Грозданов обясни, че ако около нас избухен пожар, трябва да съобщим на 112 и да бягаме.
"Бягайте настрани, не по вятъра, защото пожарът се развива по вятъра. Недейте да бягате към върха", обясни той.
От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари.
"Има отряди "Млад огнеборец", които участват в състезания. Колегите от държавния контрол извършват обучение в училищата. Изградихме и няколко учебни центъра в страната", заяви комисар Дончев.
