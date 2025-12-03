Известният карикатурист Христо Комарницки пусна изключително интересна рисунка след протестите от изминалите дни.На нея президентът поздравява поколение GenZ и изразява солидарност с тях. На карикатурата президентът е със знак Z на ръката, който се превърна в символ на руската окупация в Украйна.От началото на войната държавният ни глава не крие проруската си позиция по въпроса. Можем да направим обосновано предположение, че карикатуристът предупреждава протестиращите да внимават да не бъдат използвани от президента и евентуалния му политически проект.