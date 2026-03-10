Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Странна работа! Оказва се, че самолетите летят! Че има пилоти! Че дори летят по двойки. Това заяви в профила си във Facebook командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. 

"Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита", каза още той. 

ФОКУС припомня, че изтребителите F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище ''Васил Левски'' в София днес. От Министерството на отбраната посочват, че целта на полетите е била подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. 

От МО допълват, че полетите "не са свързани със събитията в близкия Изток''.