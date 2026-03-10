ЗАРЕЖДАНЕ...
Командирът на ВВС Николай Русев: Оказва се, че самолетите летят!
© Антон Балакчиев
"Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита", каза още той.
ФОКУС припомня, че изтребителите F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище ''Васил Левски'' в София днес. От Министерството на отбраната посочват, че целта на полетите е била подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България.
От МО допълват, че полетите "не са свързани със събитията в близкия Изток''.
Още по темата
/
Георг Георгиев и вр.управляващият посолството на САЩ Мартин Макдауъл обсъдиха безвизовото пътуване и доставките на F-16
17.10
Командирът на ВВС: Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
16.10
Запрянов: Наземното оборудване в "Граф Игнатиево" трябва да бъде монтирано до края на годината
02.07
Още от категорията
/
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
18:17
Служебният премиер Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
17:29
Пенсионирани лейтенант и войник от украинските сили са задържани в България и обвинени в шпионаж
17:18
Правосъдният министър: Необходима е по-голяма прозрачност по разследванията за "Осемте джуджета"
17:17
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент
15:39
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
15:07
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:04
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
14:07
Експерт: Не ми се мисли какво може да се случи, ако проектът за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" се провали
14:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.