ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Командирът на ВВС: Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
"Всичко е стандарт и е описано в регламентиращи документи. Сега стандартът за вдигане на изтребител е до 15 минута от подаване на сигнала изтребителят трябва да е във въздуха. Сигналът не се подава от България, а от команден център в Испания. Това време е включено. Летецът има 12 минути да влезе в самолета, да го пусне и да излети", разказа командирът пред БНТ.
Дежурните летци са готови и научават във въздуха в каква посока летят и евентуално каква е целта. Ако се касае за самолет нарушител - той трябва да отиде и да докладва каква е ситуацията, за да се вземат конкретни решения на земята.
"Нарушения на въздушното пространство нямаме. По-скоро това, което се случва в българското въздушно пространство е загуба на радиовръзка от транспортни самолети, граждански самолети. Пилотът е забравил да смени съответната честота и да влезе в контакт с ръководители на РВД".
Темата на деня в отбраната е борбата с дроновете, заяви генерал-майор Русев.
"Има фирми, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове. Сериозните дронове, които се използват засега, няма изработена система".
Ние можем да се браним от дронове по начина, по който го направиха в Полша, допълни той. По думите му не бива да се вдигат изтребили за дронове, това винаги е опасно.
"Ние искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но тази система поне да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно".
Ще кажа категорично - да, ние си охраняваме въздушното пространство.
"Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МиГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия".
МиГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, допълни генерал-майор Николай Русев. Но това няма да стане през 2025 година, допълни той.
"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. Със 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи".
Обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструиран в САЩ.
"Има отлагане в подготовката, защото слотовете за обучение, това са местата, са заети. Американската страна е силно ангажирана с обучението и на пилоти от други страни. Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите".
Догодина F-16 ще започне да дава дежурство - отговорът ми е съмнявам се, заяви командирът на ВВС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: