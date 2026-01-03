Сподели close
Колони от автомобили са се образували на границата с Турция. За това съобщи репортер на ФОКУС.

На ГКПП "Капитан Андреево" има стотици автомобили, повечето, от които български. Изчакването за преминаване на българска територия е над два часа.

"Някои от чакащите се прибират от почивка, други от пазар", каза още тя.