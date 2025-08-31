ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Колко ще струва тази година подготовката за училище на първокласник?
Списъкът с материалите за малките ученици обикновено включва тетрадки, подвързии и етикети, моливи, флумастери, спортен екип за физическо, както и чертожни инструменти.
Нашата справка показва, че най-скъпи са ученическите раници, които са от 60 до над 200 лева. Тетрадките от 20 листа са между 0,80 лв. до 1,50 лв. За часовете по изобразително изкуство родителите трябва да отделят между 40 и 70 лв. Цената за спортното облекло, което включва тениска, маратонки и екип зависи от избора, но най-икономичните варианти започват от 100 лева.
Така общата сметка показва, че всеки родител на първокласник трябва да отдели поне по 250 лева, за да подготви детето си. Има и допълнителни разходи - като униформа и обувки, например.
С вълнение 6-годишната Андреа чака първия учебен ден. С майка ѝ са изготвили списък, а бюджетът им е 300 лв. Освен списък Андреа и майка й влизат в книжарницата и с бюджет - 300 лева. И пазарът започва. Купуват 20 тетрадки за общо 18 лв. Андреа избира и несесер с най-необходими неща – цветни моливи и флумастери. Цената е 40 лева. Освен това - нужни са и водни бои, пастели и чертожни инструменти.
"За момента се купуват все още тези раници тип "куфар“, с твърдите страни. Моето мнение е, че децата са по-малки и твърдата раница я оставяш на земята, тя не се въргаля и цапа“, каза Иван, продавач-консултант.
На такъв тип раница се спират и Андреа и майка ѝ. Цената е 99 лв. Взимат още кутия за храна, която струва 35 лв. С това списъкът е изпълнен. Крайната сума е 259 лв.
Разходите обаче не свършват дотук. "Необходими са още около 165 лв. за самите униформи и спортно облекло. Вече допълнителните дрехи, провеждат им екскурзии, заниманията по спорт, танци също се доплащат“, каза Симона, майка на Андреа.
Бъдещата първокласничка от сега има и любими предмети: "Математика и рисуване. Малки неща мога да чета и да пиша вече се уча“, обясни момичето.
За подготовката на детето си, всеки родител на ученик от начален етап, както и в 8. клас, има право на еднократна помощ от 300 лева. За да я получи, трябва да подаде декларация в районната си дирекция по социално подпомагане до 15 октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: