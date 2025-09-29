Новини
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Автор: Десислава Томева 20:29
©
10 640 мъже са се възползвали от правото си на 15-дневен отпуск при раждане на дете през първите шест месеца на 2025 г.. Данните са на Националния осигурителен институт. През миналата година от този отпуск са се възползвали с около 100 мъже повече.

Да бъдат близо до рожбата си се предоставя на бащи с минимум шест месеца осигурителен стаж. Полагаемите дни се взимат в рамките на времето след изписването на детето и майката от родилния дом и са календарни, не работни.

По данни на НОИ близо половината от ползвалите този тип отпуск за полугодието са от София-град. На второ място е Пловдив с малко над 1000 случая.

Обезщетението, което се полага на татковците е в размер на 90% от среднодневното възнаграждение.

Средната сума за страната през първото полугодие на 2025 г. е 97 лева на ден, през 2024 г. тя е била 75 лева.

