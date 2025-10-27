Новини
Колко минути на ден трябва да ходите според вашата възраст?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:11Коментари (0)36
Ходенето е най-простото упражнение, познато на човечеството; без сложни уреди, без сложна рутина, само вие и вашето време. Това е малко действие с мощни ползи, подхранващо както тялото, така и ума, от подобряване на здравето на сърцето до успокояване на душата.

Според американската здравна агенция CDC, на възрастни над 18-годишна възраст се препоръчва да правят около 10 000 крачки (приблизително 4 километра) на ден за оптимални резултати. Треньорите подчертават, че ходенето, когато е съобразено с възрастта и нивото на физическа подготовка, може да осигури дългосрочни ползи за здравето.

Има общо ръководство за това колко дълго хората в различните възрастови групи трябва да ходят всеки ден, въпреки че това може да се коригира в зависимост от индивидуалното здраве и наличното време, пише News18.

Нека да разгледаме колко ходене е идеално за всяка възрастова група:

Децата (6-17 години) трябва да се занимават с поне 60 минути физическа активност дневно, която може да включва ходене.

На младите хора (18-30 години) се препоръчва да правят бърза разходка в продължение на 30 до 60 минути всеки ден. На тази възраст енергията и мускулната сила на тялото са в своя пик, а ходенето помага за поддържане на здравословно тегло, намаляване на стреса и подпомага здравето на сърцето.

Възрастните (31-50 години) трябва да се стремят към 30 до 45 минути бързо ходене дневно, за да помогнат за контролиране на теглото и да намалят риска от заболявания, свързани с начина на живот. Прости навици, като например качване по стълби вместо с асансьор, също могат да окажат влияние.

Хората на средна възраст (51-65 години) трябва да ходят бързо около 30 до 40 минути на ден, за да ускорят метаболизма и да предотвратят проблеми със ставите. Правилното загряване преди ходене е от съществено значение, за да се избегнат крампи или наранявания.

Възрастните хора (66-75 години) се възползват от 20 до 30 минути ходене дневно, което подобрява здравето на сърцето и поддържа психичното благополучие. Хората с хронични заболявания могат да разделят разходката си на две 15-минутни сесии след консултация с лекар.

За възрастните хора (75 години и повече), лека разходка от 15-20 минути всеки ден помага за поддържане на мускулната сила, мобилността и независимостта, като същевременно облекчава много от предизвикателствата, свързани със стареенето.

Независимо от възрастта, разходката с приятели или спътници осигурява релаксация и подпомага емоционалното благополучие, особено за възрастните хора.

Въпреки това, хората с хронични здравословни проблеми трябва да следват медицински съвети, а не общи насоки. Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на ходене, консултирайте се с треньор или лекар, преди да продължите.

Когато започвате рутинно ходене, избягвайте пренатоварване. Започнете с кратки сесии, позволете на тялото си да се адаптира и постепенно увеличавайте продължителността за най-добри резултати.






