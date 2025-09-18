ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лена Бориславова обясни причината
Каква е причината за тази акция става ясно от пост във Facebook на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова.
"Фокус" публикува поста без редакторска намеса:
Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40.
Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала.
Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!"
Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев.
