В последния уикенд преди коледните празници бензинът и дизелът у нас поевтиняха, нещо, което не се е случвало от месеци. При бензина спадът е само с 1 ст. на литър и от петък вечерта средната му цена е вече 2,42 лв. за литър, при положение, че почти два месеца струваше по 2,43.Цената на масовия дизел се смъкна още повече – с 2 ст., и вече е 2,48 лв. за литър при досегашни 2,50 лв.През последния уикенд редица вериги и самостоятелни играчи намалиха цените на скъпите горива. Например средната цена на високооктановия бензин до четвъртък-петък беше 2,90-2,92 лв. за литър, а от петък струва вече 2,88 лв.През миналата седмица нямаше почти никакви промени в котировките на петрола на световните пазари и причините за поевтиняването трябва да се търсят на вътрешния пазар, пише "24 часа".Най-вероятната причина е, че тези горива са били надценени през предходните два месеца и заради по-слабо търсене търговците са се видели принудени да им смъкнат малко цените.