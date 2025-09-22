ЗАРЕЖДАНЕ...
|Който се прибрал, прибрал: От утре затварят за ремонт три участъка на АМ "Тракия"
Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.
Във вторник - 23 септември, ще стартират строителни дейностите и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. За изпълнението му ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.
На 24 септември /сряда/ ще започне ремонт в платното за Бургас на 8 км от АМ "Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик. Ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента за Бургас и една лента към столицата.
При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас.
Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обектите ще се работи ежедневно. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.
Ремонтните дейности и на трите отсечки в областите Софийска, Пазарджик и Сливен са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ на "Автомагистрали“ ЕАД.
Припомняме, че в периода май-юни т. г. бяха ремонтирани участъци от АМ "Тракия“ на територията на областите Софийска, Пазарджик, Пловдив и Сливен. При изпълнение на дейностите в отсечката в Софийска област беше въведена същата организация на движение. През пролетта бяха обновени 12 километра в платното за Бургас между 11-и и 23-и км и сега работата продължава в същото платно. На територията на област Пазарджик бяха ремонтирани двете платна за движение между 98-и и 106-и км, както и двете платна в участъка между 106-и и 119-и км в област Пловдив. В област Сливен е обновено платното за Бургас в отсечката между 241-и и 251-ти км.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
