Безработицата сред младите хора днес не е рядкост. Немалка част от завършилите висше образование, по една или друга причина, остават без работа и попадат в категорията "безработни“.Придобитата диплома за висше образование не гарантира реализация на пазара на труда. Кои висшисти най-често остават без работа показва справка напо данни от Рейтинговата система на висшите училища.Справката отчита дела на официално регистрираните безработни сред завършилите в България по професионални направления във висшите учебни заведения през последните пет години, на база данни от НОИ и НАЦИД.Данните показват, че завършилите "Военно дело“ най-рядко остават без работа. Следват лекарите, фармацевтите, металурзите, завършилите математика, обществено здраве и архитектура.В негативния спектър на изследването попадат завършилите туризъм, психология, педагогика, химични науки, история и археология, както и науки за Земята. Начело на негативната класация е специалността "Социални дейности“.