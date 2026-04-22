Ще иска ли Ваня Стефанова да заема поста на и.ф главен прокурор след оставката на Борислав Сарафов. Това стана ясно по време на заседанието на ВСС, където предложението беше прието, предава ФОКУС.

По-рано днес, че днес Борислав Сарафов подаде оставката си като и.ф главен прокурор. Той е внесъл писмо, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

ФОКУС припомня, че Ваня Стефанова е заместник на Сарафов от 13.01.2024 година.