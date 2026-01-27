"Телефонните измамници не използват темата, свързана с еврото. Продължават със старите и изпитани схеми, известни - полицейска операция или роднина, който е причинил ПТП със смъртен случай и даване на пари за освобождаването му от ареста. Също и искане пари за освобождаване на пратка". Това коментира Златка Падинкова, Началник на сектор "Измами“ в отдел Криминална полиция“ към главна дирекция "Национална полиция“Тя разясни, че е характерно за всичките телефонни измами, че те не се извършват от територията на страната. "Освен вече споменатата от мен популярна схема, т.нар. шокови обаждания, с основен таргет възрастни хора, популярни през последните месеци са и измами, които се извършват от колцентрове в чужбина, с използване на технология за манипулиране и идентификация на номера - т.е на екрана на обаждането се презентира непознат български номер, обаждането е от някой, който говори на български език, но с източно-славянски акцет. Представя се за служител на централната банка. Твърди, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от ваше име и съответно иска и информация за това къде имате банкови сметки, скоро посещавали ли сте нотариална кантора, като основната цел е уж да се предотврати евентуално изтичане на лични банкови данни от банките, в които потенциалната жертва има банкови сметки", коментира Падинкова.Според нея най-важното е, че класическите телефонни измами са насочени основно към фиксирани номера, които продължават да са все така актуални и ако назад в годините е имало намаление, сега отново са костатирали активност на телефонните измамници.И Ветово, и Горна Оряховица, и Павликени, Камен, Левски продължават хора от тези населени места да са ангажирани от телефонни измами. Според експерти това е занаят за хора от една затворена социална група, но престъпленията в България от същите хора се извършват от територията на наша съседка - Румъния, с използването на румънски сим карти за предплатена мобилна услуга и на български сим карти.Според Падинкова комфорта, който те изпитват - те реално не извършват престъпление срещу румънски граждани. Използват се инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела, за да може процесът да се затрудни или забави."Ако своевременно се подаде сигнал, не само задържаме мулета, а и успяваме да спасим парите на хората", заяви Падинкова."Телефонните измами са едно бих казала доста екзотично престъпление, при което не разполагаме с много голям обем доказателствен материал и най-вече нещото, което затруднява е това, че извършителите действат дистанционно, на територията на друга държава, като средствата за извършване на престъплението, мобилен телефон, симкарти се унищожават често непосредствено след извършване на престъплението.Имало е случаи самите жертви са заблудени и убедени, че трябва да транспортират парите до северната ни съседка", коментира още тя пред bTV.Според нея телефонните измами са успешни заради психологическия натиск: има една рамка при телефонната измама - обаждане от някой, който се представя за авторитет - полицай прокурор, доктор, адвокат. Съобщава тревожна новина, притеснителна, внушава чувство на страх и в същото време спешност. Така те успяват да убедят жертвите сами да се разпоредят с имуществото си.Тя коментира и т. нар. романтични измами - когато си самотен и търсиш внимание в онлайн пространството, трябва да знаеш, че всеки може да се представи за какъвто си поиска и да те заблуди и винаги се стига до пари, без значение за какъв тип измами говорим. "Много хора не вярват, че са били в любовна схема, отказват да ни повярват и искат да продължат контакта с измамника, защото хората са самотни - готови са да плащат за любов".