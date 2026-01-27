ЗАРЕЖДАНЕ...
Кои са най-честите грешки, които причиняват пожари?
"Основните причини за възникване на пожари през този сезон са отоплителните уреди, които са с твърдо гориво, както и с електричество", каза началникът на Сектор "Държавен противопожарен контрол" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен инспектор Йото Василев.
Небрежността при използването им е основната предпоставка за възникване на пожари, подчерта той.
Кои са най-честите грешки
"Важно е да няма никакви горими материали в близост до отоплителните уреди, на разстояние минимум метър от отоплителните уреди. Когато говорим за отоплителни уреди с твърдо гориво, е важно комините да бъдат почиствани. Под уредите, когато те се поставят върху горим под, трябва да има подложка от негорим материал. Отоплителните уреди с електричество трябва да бъдат изправни, не трябва да бъдат ремонтирани от нас", разясни главен инспектор Василев.
По думите му най-често възникват пожари от отоплителните уреди с твърдо гориво и електрическите, като основната причина е претоварване на инсталациите.
"Отоплителните уреди с електричество е важно да не бъдат включвани към разклонители и удължители, а директно към контактите на сградите. Трябва да ги държим под надзор", каза главен инспектор Василев пред Bulgaria ON AIR.
Какво се прави при пожар
"При възникване на пожар в жилището ни първо трябва да се евакуираме. Ако пожарът е в началния си етап, може да се опитаме да го загасим. Ако имаме пожарогасител, може да го използваме, а ако не разполагаме с такъв - можем да използваме вода, като помним, че с вода не се гасят електрически инсталации и мазнини. Когато пожарът е голям, не трябва да се опитваме да го гасим. Напускаме апартамента, движейки се ниско долу, можем да използваме кърпа. Добре е да затворим вратите след себе си, така намаляваме притока на кислород", обясни той.
По думите на госта грешките са свързани с това, че хората се опитват да се евакуират по задимени стълбища, когато вече е прекалено късно.
"Димът е по-лек от въздуха. Димът запълва цялото стълбище. Вдишването му е опасно. Димът е токсичен, дори и едно вдишване може да доведе до безсъзнание. Тогава съветът е да не се евакуираме, а да останем вкъщи, да се обадим на телефон 112", подчерта главен инспектор Василев.
Когато пожарникарите пристигнат, ние трябва да ги изчакаме те да дойдат до нас.
"Разполагаме с техника. Когато се налага да бъдат евакуирани хора, можем да им помогнем. Ако дрехите ни бъдат запалени, не трябва да тичаме. Съветът в такъв случай е да легнем на земята и да се търкаляме, за да се загасят пламъците. Добре да имаме вкъщи 2-килограмов пожарогасител", съветва гостът.
Рисковете при зареждане на електрически тротинетки
По отношение инцидентите при зареждане на електрическите тротинетки, гл. инспектор Василев поясни, че е опасно, когато оставим зарядното устройство включено, като с течение на времето то може да се нагрее и да предизвика късо съединение.
Статистика на произшествията
Той отчете увеличение на броя на произшествията от началото на годината.
"От началото на годината до днес общият брой на произшествията е 3 100. Броят на пожарите е 1960. Имаме достатъчно екипи, справяме се", заключи гл. инспектор Василев.
