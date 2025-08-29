ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кой има право да предписва диоптрични очила?
Той стана повод и за дискусия между очни лекари, оптометристи и здравното министерство относно правомощията на различните специалисти.
Около 3 млн. българи ползват очила. Според офтамолози предписването трябва да става само от или под наблюдението на очни лекари.
Но в оптиките изследване и определяне на диоптрите се прави от оптометристи, които казват, че именно това е основната дейност, за която са квалифицирани.
И се опасяват, че новият медицински стандарт може да ограничи достъпа до очна грижа на хиляди българи.
В много области у нас офтамолози обаче не достигат. В повечето оптики работят оптометристи. Но според предложените промени – те няма да имат право самостоятелно да измерват диоптри и да предписват очила.
Веселин Истатков, който е оптометрист, коментира пред бТВ: "Това ще затрудни достъпа до специалист. В момента често го търсят млади хора, които до този момент не са носили очила“.
"Някои дори посочват колко време са били с грешни очила, докато стигнат до мен. Така че смятам, че моята професия помага на хората да получат по-добра грижа за очите си“, коментира Истатков.
Очни лекари обаче контрират – оптометристите не може да предписват очила и да преглеждат пациенти.
"30% от пациентите, които отиват за очила, и се откриват очни заболявания – една диабтена ретинопатия или глаукома. Пациентът отива с оплакване, че не вижда и смята, че проблемът е в очилат. Изписват му очила, той е по-добре, и заболяването продължава да се развива“, казва проф. Александър Оскар.
