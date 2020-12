Кои играчи са най- добрите на света в покер игрите?

© Има покер игри, които безспорно привличат вниманието на света и събират на едно място най- добрите играчи и най- впечатляващите печалби. Многобройни са покер играчите в света, привличащи медийното внимание, фенове и спонсори, но кои са имената, които ще останат в историята като най- добри от най добрите?



При големите покер играчи има няколко показателя, при които да изберем значимостта им и да имаме реална представа как ще се представят и колко ще спечелят. В света те са едва няколко и наистина си струва да следим какво и как го правят.



Дойл Брансън



Дойл Брансън безспорно винаги и бил високо оценяват в дългата си кариера. Днес той е на цели 85 години и все още е на върха, участвайки в повечето от големите игри на покер и печелейки много от тях. Играчът е рекордьор от престижни турнири като WSOP, както и като най-възрастен победител в Bicycle Casino, в което печели първото място в Legend of Poker на 71-годишна възраст.



Дойл Брансън пише и бестселър в екип с други култови играчи на покер на име Power Poker, която буквално преобразява играта и помага на мнозина да успеят в нея, а през вече далечната 1988 година бива въведен и в Залата на славата на покера.



Фил Хелмут



Фил Хелмут е сред призьорите, които има спечелени 15 победи от престижния покер турнир WSOP. През 1989 година играчът става именно победителят на финала на Главното събитие на World Series of Poker в Лас Вегас, като дори го печели отново през 2012 година, макар и този път това да се случва в Европа.



Джъстин Бономо



Джъстин Бономо е сред култовите имена на покера от години и прави огромни печалби с победите си на едни от най-големите покер състезания и участва и турнири за хай ролери. През 2018 година на Световните серии по покер именно той е победителят в престижния Шампионат на Hold'em и се прибира от него с цели 185 965 долара, като само дни преди това печели и 300 000 долара на Супер High Roller Bowl. Победител в 18 престижни турнира от 2016 година насам, Бономо винаги остава сред най-добрите.



Джони Мос



Джони Мос е популярен като Дядото на покера и е смятан за най-добрият покерджия на света. Мос приключва покер кариерата си през далечната 1974 година с девет победи във World Series of Poker, както и с големи печалби, осигурили му легендарна слава.



Въведен е в Покер залата на славата през 1979 година, а почива едва 6 години след това.



Даниел Негреану



Този прочут играч на покер реализира едни от най-големите печалби в цялата история на покера. За около 20 години играчът прибира около 40 милиона долара в различни престижни турнири, включително WPT, WSOP и телевизионни кеш игри. През кариерата си той активно присъства и в медиите, както и в различни тематични подкасти, влогове, списания и социални медии по темата за покера като игра.



Фил Айви



Фил Айви безспорно ще се започни още с първата си голяма победа на първия Jack Binion World Poker, който се проведе в началото на 2000 година. През тази година играчът печели и първата си награда на WSOP на стойност от 195 000 щатски долара. През 2002 година Айви грабва и трите награди на WSOP 2002 и стана най-младият играч с този троен приз.



Фил Айви е с 8 участия на финалната маса на големите покер турнири по света между 2002 година и 2007 година и има няколко наистина впечатляващи победи в кариерата си.



Всеки от тези изключителни играчи е допринесъл изключително много не само за личното си състояние, но и за развитието и за популяризирането на играта покер по света, както и за привличането на нови хиляди и милиони почитатели на покера, което го прави все толкова популярен.