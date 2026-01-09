ЗАРЕЖДАНЕ...
Кой е най-добрият метод за възпитание на децата ни?
Методът е световно известен вече повече от 60 години, а в България се преподава успешно повече от 14.
"Ние не умеем да слушаме децата си и да говорим с тях. Чрез този метод имаме възможността да разберем точно какви са нуждите на детето. Методът има специален език на общуване, той дава формули и конкретни техники за това как да говорим с децата така, че да ни чуят“, обясни Заберска.
За някои семейства авторитетът означава страх и почитание към възрастните. "Гордън предлага нещо различно – авторитетът да остане авторитет, но не чрез страха, а през връзката, през общуването, през взаимодействието“, обясни Диана Заберска.
"Един от елементите на Метода на д-р Гордън е активното слушане", заяви НЛП коучът Елиз Илиева.
"Активното слушане помага на децата да разберат емоцията, която изпитват, откъде идва тя и същността на проблема, който поражда тази емоция. Помага им да намерят своето решение сами“, поясни тя.
В активното слушане не задаваме въпроси, а окуражаваме детето да говори.
"Едно "Разкажи ми повече“, "Разбирам те“ може да помогне на детето да изрази своята емоция и да разбере същността на проблема, който има, и след това дори да намери сам решение, което възпитава една креативност и отговорност в децата, и след като вече са намерили решението, да го последват“, обясни Илиева.
Ако валидираме преживяването на детето, то ще ни отговори. Чрез общуването се постига споразумение между родител и дете, добави НЛП коучът. В рамките на три съботи от 24 януари Диана Заберска и Елиз Илиева организират обучение по Метода на д-р Гордън.
