Методът на д-р Томас Гордън – трениране на успешни родители, учи родителите как да слушат децата си. Това е най-добрият метод за възпитание на децата. Това каза родовият терапевт Диана Заберска в предаването "Утрото на фокус“ на Радиос водещ Ася Александрова.Методът е световно известен вече повече от 60 години, а в България се преподава успешно повече от 14."Ние не умеем да слушаме децата си и да говорим с тях. Чрез този метод имаме възможността да разберем точно какви са нуждите на детето. Методът има специален език на общуване, той дава формули и конкретни техники за това как да говорим с децата така, че да ни чуят“, обясни Заберска.За някои семейства авторитетът означава страх и почитание към възрастните. "Гордън предлага нещо различно – авторитетът да остане авторитет, но не чрез страха, а през връзката, през общуването, през взаимодействието“, обясни Диана Заберска."Един от елементите на Метода на д-р Гордън е активното слушане", заяви НЛП коучът Елиз Илиева."Активното слушане помага на децата да разберат емоцията, която изпитват, откъде идва тя и същността на проблема, който поражда тази емоция. Помага им да намерят своето решение сами“, поясни тя.В активното слушане не задаваме въпроси, а окуражаваме детето да говори."Едно "Разкажи ми повече“, "Разбирам те“ може да помогне на детето да изрази своята емоция и да разбере същността на проблема, който има, и след това дори да намери сам решение, което възпитава една креативност и отговорност в децата, и след като вече са намерили решението, да го последват“, обясни Илиева.Ако валидираме преживяването на детето, то ще ни отговори. Чрез общуването се постига споразумение между родител и дете, добави НЛП коучът. В рамките на три съботи от 24 януари Диана Заберска и Елиз Илиева организират обучение по Метода на д-р Гордън.