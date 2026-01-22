София се намира на 301 място в света по високи цени, които жителите плащат за основните жизнени потребности. Това става ясно най-новата класация на онлайн платформата Numbeo - една от най-големите в света база данни за стандарт на живот.В измерваните показатели влизат хранителни и други потребителски стоки, комунални услуги, транспорт и различни други услуги, както и наем на жилище.Животът в българската столица е малко по-евтин, отколкото в Истанбул (на позиция 300 в класацията), но малко по-скъп от този в Адис Абеба (302-ра позиция), столицата на Етиопия. През 2025 година платформата Numbeo отчете, че София е на 198-о място в света по високи цени след китайския мегаполис Шънчжън и преди тайландската столица Банкок.Цените на повечето стоки и услуги в София тази година са с 66,4 процента по-ниски от тези в най-големия по население град в САЩ - Ню Йорк. През 2025 г. цените в София са били със 72,1 процента под тези в американския мегаполис, според данните.Ако не бъдат калкулирани разходите за наем на жилище, то в София цените са с 53,8 процента по-ниски от тези в мегаполиса Ню Йорк. Най-скъп град за живот в света през 2026 година, също както и през миналата година, остава именно Ню Йорк, пише money.bg. Това се дължи в най-голяма степен на високите наеми там.На второ и трето място се нареждат Цюрих и Женева в Швейцария, като цените там са съответно с 2,9 и 6,4 процента по-ниски от тези в Ню Йорк. През 2025 г. Сан Франциско изпревари Цюрих и Женева по високи цени, оставяйки ги на трета и четвърта позиция.След София, останалите четири български града, намерили място в тазгодишната класация за най-скъпи места за живеене, саЦените във Варна са с 69 процента по-ниски от тези в Ню Йорк, в Бургас със 71,8 процента, в Пловдив със 72,5 процента, а в Стара Загора - със 78,1 процента.Българската столица е на 14-о място в Източна Европа по високи цени. Най-скъпо в региона е за жителите на Прага, Варшава и Москва, а най-ниски са цените в украинските градове Краков, Одеса и Лвов. От 54 града, включени в регионалната класация за Източна Европа, Стара Загора е на 50-о място, Пловдив е на 32-ро, а Бургас на 28-о място.На другия полюс, най-евтини градове в света тази година са три града в Индия - Коимбатор, Лакнау и Патна.