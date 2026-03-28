Празничните помощи за Великден и Коледа вече ще бъдат част от законодателството, след като промените в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в "Държавен вестник". Така държавата въвежда по-ясна и предвидима рамка за подпомагане на уязвими граждани в дните около големите празници.Новите текстове предвиждат надбавки да се изплащат два пъти годишно, като те вече няма да зависят изцяло от еднократни решения, а имат законова рамка, като размерът им ще се определя ежегодно с бюджета.Съществена промяна е и разширяването на обхвата. Освен пенсионерите, право на тези средства ще имат и други социално уязвими групи:-Хората, получаващи месечни социални помощи или целеви помощи или заради възникнало събитие са получили еднократна социална помощ;-Подпомагани с месечна целева помощ деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път;-Получаващи енергийни помощи;-Получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;-Получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител;-Деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства по реда;-Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;-Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали - ветерани от войните.Надбавките ще се изплащат през месец март и ноември. С приемането на закона празничните добавки се превръщат в устойчива социална мярка, която ще се прилага регулярно, вместо да бъде обект на отделни решения всяка година.