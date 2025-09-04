ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Когато си пускаме отпуск, включваме ли в молбата почивните дни?
"Фокус" дава конкретен пример: Искаш да излезеш в отпуск този петък – 05.09.2025 година и да се върнеш на работа в понеделник – 15.09.2025 година. Ще почиваш 10 календарни дни, но ще пуснеш отпуск за 5. Причината е, че 08.09. е официално почивен ден, двата уикенда са ти бонус. Правилно е да напишеш, че ще отсъстваш от 05.09. до 14.09., но да уточниш, че става въпрос за 5 работни дни.
Объркване обикновено се получава при работата на смени или сумарно работно време. В тези ситуации служителите работят и в дните през уикенда, а почиват в делничен ден, обяснява "Фокус". Независимо от това, според Кодекса на труда, полагаемият ни се платен годишен отпуск се измерва в работни, не в календарни дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: