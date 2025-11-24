ЗАРЕЖДАНЕ...
Кога ще можем да теглим евро от банкоматите в страната?
Слав Добрев пита: Кога ще можем да теглим евро от банкоматите в страната?
Левон Хампарцумян, банкер: Мисля, че в новогодишната нощ ще се свърши тази работа.
Гергана Цветкова: Докога трябва да обменя левовете си и каква е максималната сума, която мога да обменям на ден?
Левон Хампарцумян: Аз мисля, че със заявки няма максимална сума в по-малките клонове, там има някакви лимити, но дефакто по-големи банки, по-големи клонове, колкото заявите, толкова ще обмените, разбира се, там трябва да се попълват декларации за произход на парите и т.н., но по принцип това не би трябвало да е проблем. Няма такъв срок, ако искате можете да си държите, докогато искате, но има срок, в който ще можете да плащате с левове, т.е. удобството е чисто прагматично, човек бързо да си обмени нещата и да мине на еврова позиция", каза той.
