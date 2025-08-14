ЗАРЕЖДАНЕ...
|Код за опасно време за 15 август в Югоизточна България
Утре в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините предстои развитие на купеста облачност и на места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
В събота и неделя ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Преобладаващите максимални температури остават между 30 и 35 градуса.
През първите дни от новата седмица ще има слънчеви часове, но и увеличения на облачността. На места се очакват краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
Във вторник температурите слабо ще се понижат. Към средата на седмицата ще е предимно слънчево, но все още са възможни и краткотрайни валежи.
